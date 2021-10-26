"خرج ولم يعد".. حينما قال يحيى الفخراني لمحمد خان "ضيعت مستقبلي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بينما يعمل المخرج محمد خان جاهدا على إنهاء موسيقى ومونتاج فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984؛ وإلى جواره بطله الفنان يحيى الفخراني يشاهد نسخة الفيلم الأولية، فوجئ الأول بانفعال الثاني بشدة قائلا للمخرج بصوت عالِ: "ضيعت مستقبلي".

القصة كشفها الفخراني خلال حواره ببرنامج "ساعة صفا" عبر قناة ART مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، قائلا: "أنا بحب محمد خان أكتر كل ما بتفرج على (خرج ولم يعد)، ولكن ساعتها أنا اتخضيت جدا، الحالة دي بتنتابني أوقات، لكن الموقف ده بالذات كان له سبب".

يستكمل الفخراني قائلا: "أنا مكنش حد عايز يجيبني في الفيلم ده خالص، وكانوا دايما بيرشحوا ممثلين تانيين، كل المنتجين رفضوني، وده لأني قعدت سنتين برفض السينما، عشان انتشار النوعية اللي كانت زي أفلام المقاولات في فترتها، في فترة كده جت أفلام رديئة جدا جدا، فقعدت أعتذر أعتذر وكانت النتيجة أني اترفضت من المنتجين، ومبقتش بالنسبالهم نجم له جمهور".

يتابع: "في (خرج ولم يعد) محمد خان وعاصم توفيق كانوا كاتبين السيناريو على إيدي، وفضلوا يروحوا لكل منتج يرفض يقولهم لأ هاتوا ممثل تاني مش عايزينه، ولكن هما فضلوا متمسكين بيّا لغاية ما لقوا المنتج ماجد موافي، ويعيني كان غلبان جدا، ووافق لما لقى الفيلم مش هيتكلف كتير، واتعمل الفيلم فعلا في 4 أسابيع بس".

يختتم الفخراني: "اتعمل الفيلم، وفوجئنا بعد عرضه إني واخد جائزة أحسن ممثل، وفاز الفيلم بجائزة التانيت الفضي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية".

"خرج ولم يعد" تدور أحداثه حول "عطية" (يحيى الفخراني)، يعمل موظفا بسيطا في إحدى الهيئات الحكومية، بعد أن تهدده حماته بفسخ خطوبته من ابنتها لتأخره في توفير عش الزوجية، يقرر أن يأخذ إجازة من عمله، ويسافر إلى بلدته ليبيع إرثه من والده، وهناك يقع في غرام "خيرية" (ليلى علوي) ابنة كمال بك (فريد شوقي) الذي اشترى منه الأرض، ومع الوقت يعشق هدوء الريف، وبساطته، وبعده عن صخب المدينة.

"خرج ولم يعد" ﺇﺧﺮاﺝ محمد خان، سيناريو وحوار عاصم توفيق، بطولة النجوم: يحيى الفخراني، فريد شوقي، ليلى علوي، عايدة عبدالعزيز، توفيق الدقن، ومها عطية وغيرهم، ويحتل الفيلم المركز 57 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.