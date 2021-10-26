ياسمين صبري ترد.. هل تتدخل في اختيار أبطال مسلسلها الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفت الفنانة ياسمين صبري، ما تردد عن تألفيها مسلسلها الجديد والذي من المقرر أن تخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022.

وقالت ياسمين، في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" عبر تلفزيون دبي، إن مسلسلها الجديد من فكرتها، والمؤلف هو محمد عبد المعطي.

وعن قصة مسلسل ياسمين صبري الجديد؛ قالت: "قصة حلوة أوي، قصة مؤثرة أتمنى تعجب الجمهور"، نافية أن المسلسل يتناول قصة حياتها.

وحول تدخلها في اختيار الأبطال؛ قالت: "أنا من ساعة ما ابتديت أمثل ولغاية النهاردة أنا عمري ما تدخلت في اختيار الممثلين، بشوف أن كل واحد موجود في فريق العمل لازم هو اللي يحط شروطه وخبرته في الشغل، ودي حاجة بتاعت المخرج".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.