سيمون تحيي ذكرى رحيل والدتها: "يارب تكوني مرتاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيت الفنانة سيمون، الذكرى السابعة على رحيل والدتها عن عالمنا.

ونشرت سيمون، صورا لوالدتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت: "الله يرحمك يا حبيبتي، معايا دايما وفي قلبي يا ماما، بحبك، كنتي قمر شكل وقلب، يارب تكوني مرتاحة".

أضافت: "عندما كنت طفلة في كل مرة أشتري علبة ألوان أرمي القلم الأبيض جانباً، وحين تسألني أمي لماذا أقول لا يلون، والآن بعد أن كبرت أيقنت جيداً لماذا الأبيض لا يلون، لأنه صادق ونقي لا يزيف الحقائق ولا يعطيها لون سوى لونها الحقيقي، فلو كنت أعلم بذلك ما فرطت فيه أبدا".

ورحلت والدة الفنانة سيمون عن عالمنا يوم 26 أكتوبر عام 2014.

سيمون من مواليد 14 يونيو 1966، درست في مدارس الراهبات، وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية، ودرست أيضا في الجامعة الأمريكية، بدأت مشوارها الغنائي عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية، لتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم "يوم حلو ويوم مر" عام 1988.

توالت بعدها أعمالها والتي من أبرزها: "آيس كريم في جليم، زيزينيا، لعبة الست، سكة السلامة"، وفي رصيدها 6 ألبومات، ومن أشهر أغنياتها: "مش نظرة وابتسامة، تاكسي، خاف مني"، وغابت عن الفن لسنوات حتى عادت في رمضان 2015 من خلال مسلسل "بين السرايات".

وتستعد سيمون، لطرح أغنية جديدة، ونشرت في 10 أكتوبر الجاري، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة لها من أحد الاستديوهات وهي تقف أمام الميكرفون، وعلّقت "أغنية جديدة يا رب تعجبكم".

يذكر أن أخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" عام 2019.