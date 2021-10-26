فنانات “حرمن الشغل” مع عادل إمام نهائيًا.. لن تصدق ماذا فعل مع آثار الحكيم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أثار خبر اعتذار الفنانة المصرية داليا البحيري عن بطولة مسلسل الزعيم عادل إمام “عوالم خفية” في العام 2018، جدلاً كبيرًا خصوصًا أن الفنانة الشهيرة اتفقت بالفعل على تفاصيل الدور وكانت تستعد للتصوير.

وتردد آنذاك أن الأجر هو السبب الرئيسي وراء اعتذار الفنانة داليـا البحيري، حيث اختلفت على الرقم مع المنتج رامي إمام ورفضت أن تتنازل عن جزء من أجرها رغم إلحاح رامي وفضلت الانسحاب والبحث عن عمل آخر.

وعقب اعتذار داليا البحيري تم الاستعانة بالفنانة بشرى لتكون بديلة لها في المسلسل الذي تم عرضه في العام 2018 وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا، وقامت داليا بالبطولة أمامه في العام 2020 من خلال مسلسل “فلانتينو”.

داليـا البحيري لم تكن أول فنانة تعتذر عن عدم مشاركة عادل امام بطولة أحد أعماله الفنيّة فـ رانيا يوسف من جانبها أعلنت أنها اعتذرت عن بطولة مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” لأنها اكتشفت أن البطولة النسائية مهمشة وأضافت أنها تبحث عن دور يناسب نجوميتها، يُشار إلي أنها شاركت معه في فيلم “زهايمر”عام 2010.

كذلك اعتذرت غادة عادل من قبل عن المشاركة في فيلم “زهايمر” الذي قام الزعيم ببطولته مع عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق لكن غادة كانت مشغولة وقتها بتصوير مسلسل “فرح العمدة” مما دفعها للاعتذار عن البطولة واستعان المخرج وقتها بنيللي كريم كبديلة لها.

أما اليسا فجاءتها فرصة الظهور مع عادل إمام في مسلسله “عفاريت عدلي علام” ولكن كضيفة شرف وذلك في أثناء زيارتها لاستوديو نحاس وتقديم التحية لنجم الكوميديا عادل إمام وتلقت عرضًا من نجله المخرج رامي إمام بالظهور في أحد المشاهد لكنها اعتذرت عن الفكرة برمتها مؤكدة أنها لا تنوي الظهور في الدراما التفلزيونية في الوقت الحالي.

أثار الحكيم وأزمتها مع عادل إمام

وقبل اعتزالها الفن رفضت آثار الحكيم الوقوف مجددًا أمام الزعيم عادل إمام عقب تصريحات للأخير عن رفضه عمل ابنته في المجال الفنّي. حيث فتحت آثار النار على الزعيم حينما رفض عمل ابنته أو زوجته في مجال التمثيل، لرفضه أن يُقبلن رجال في نطاق التمثيل.

واعتبرت آثار الحكيم أن عادل إمام لا يحترم زميلاته في العمل، وأضافت الحكيم أنها عندما اشتركت مع عادل إمام في فيلم النمر والأنثى رفضت تقبيله وصممت على أن يؤخذ مشهد التقبيل من خلال خداع تصويري دون حدوث قبلة.

وقد طالبت الحكيم أن يقدم عادل إمام اعتذارًا للفنانات في مصر بسبب ما اعتبرته إهانة لهم، كما اعتبرته إساءة للوسط الفني، مشيرة إلى أن مجال التمثيل صنع الزعامة والنجومية لعادل إمام.

لبلبة ورفضها أحد الأدوار الهامة أمام الزعيم

وكشفت الفنانة “لبلبة” أنها رفضت أحد الأدوار المهمة مع الفنان عادل إمام في فيلم “عمارة يعقوبيان” لأنها كانت تتمنى أن يكون دورها أكبر لذلك رفضت الدور المنسوب اليها في الفيلم.

قالت الفنانة لبلبة، إنه بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، كان يمكن لها أن تتزوج أكثر من مرة، ولكنها رفضت بسبب عشقها للفن، ورفض الطرف الآخر للتمثيل، وأن يقوم عادل إمام بـ «تقبيلها واحتضانها».

وأضافت لبلبة، خلال لقاءها في برنامج «باب الخلق» على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد، أن أحد الذين تقدموا لها لم يكن متذوقًا للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع الفنان عادل إمام وقال «إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟»، مشيرة إلى أن العمل في الفن بيسرق العمر، وبالرغم من عدم تكوينها أسرة وعدم إنجاب أطفال وزواجها مرة واحدة فقط في حياتها، إلا أنها لم تندم إطلاقًا.

وفي لقاء تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت لبلبة، إن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين قاموا بتقبيلها في الأفلام التي جمعتهما سويًا «عادل إمام كان بيبوسني كتير، لو متجوزة جوزي مش هيبوسني كده».

وقدمت الفنانة لبلبة مع عادل إمام، عدد من الأفلام والمسلسلات تتجاوز الـ 11 عمل فني أبرزها «عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوت، خلي بالك من جيؤانك، حسن ومرقص، صاحب السعادة، مأمون وشركاه».

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