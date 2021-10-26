فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور بعد إصابة والدتها بجلطة وخضوع إبنتها لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” صفاء جلال ” عن إصابة والدتها بجلطة في القلب كما خضعت إبنتها ” كارما ” لعملية جراحية في القدم خلال هذا الإسبوع .

فنشرت صفاء جلال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين لإبنتها ووالدتها من داخل المستشفى .

وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله على كل حال .. إسبوع صعب جداً أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب ” .

وتابعت صفاء جلال : ” وكارما عملية في رجلها .. افتكار ربنا رحمة ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة ” .