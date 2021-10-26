كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” صفاء جلال ” عن إصابة والدتها بجلطة في القلب كما خضعت إبنتها ” كارما ” لعملية جراحية في القدم خلال هذا الإسبوع .
فنشرت صفاء جلال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين لإبنتها ووالدتها من داخل المستشفى .
وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله على كل حال .. إسبوع صعب جداً أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب ” .
وتابعت صفاء جلال : ” وكارما عملية في رجلها .. افتكار ربنا رحمة ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور بعد إصابة والدتها بجلطة وخضوع إبنتها لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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