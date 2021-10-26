خاص – مفاجأة فارس كرم لجمهوره.. الشهر القادم

بيروت - سلوى ياسين - خاص بتجـــرد: قرر النجم اللبناني فارس كرم أخيرًا طرح جديده الفني، وذلك بعد عدّة تأجيلات بسبب الحظر الذي فرضه انتشار فيروس كورونا والأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من سنتين.

وأفادت مصادر خاصة بموقع “بتجــرد”، أن فارس سيطرح ميني ألبوم يتضمن باقة من الأغنيات خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل من إنتاج شركة “روتانا”.

واختار فارس كرم الأغنيات التي سيصدرها في المني ألبوم من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.