أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد Eternals.. إطلالة خطفت الأنفاس في روما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مجدداً اصطحبت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie ابنتيها “زاهارا” البالغة من العمر 16 عاماً، و”شيلوه” البالغة من العمر 15 عاماً للترويج لفيلمها الجديد «Eternals» الذي ينتمي لعالم مارفل السينمائي.

وظهرت النجمة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في عرض فيلمها الجديد «Eternals» في مهرجان روما السينمائي الـ16.

وتألقت أنجلينا البالغة من العمر 46 عاماً بفستان من توقيع دار فيرساتشي، بقماش الميتلك وباللون الفضي من دون أكمام، فبدت بإطلالة مميزة.

وقد حضر إلى جانب النجمة أبطال الفيلم أيضاً، وهم جيما شان، وريتشارد مادن، إضافة إلى المخرجة كلوي تشاو.

وكانت أنجلينا قد حضرت العرض الأول الخاص لفيلم الأبطال الخارقين «Eternals» في أمريكا الأسبوع المنصرم.

ووصلت النجمة إلى السجادة الحمراء مع أبنائها الـ5: زاهارا البالغة من العمر 16 عاماً، بالإضافة إلى مادوكس 20 عاماً، وشيلوه 15 عاماً، إضافة إلى التوأمين فيفيان ونوكس 13 عاماً، ولكن غاب عن الحدث ابنها باكس البالغ من العمر 17 عاماً.

وكان لحضورهم على السجادة أصداء كبيرة، فالحدث الأبرز كان ارتداء زاهارا، ابنتها بالتبني، الفستان الذي ارتدته والدتها منذ 7 أعوام على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار، وهو من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

أما الحدث الثاني، فكان ارتداء شيلوه، ابنتها البيولوجية، لفستان للمرة الأولى، بعد أن اشتهرت منذ نشأتها باختيار الملابس الخاصة بالذكور في الإطلالات اليومية وحتى على السجادة الحمراء.

يعرض فيلم Eternals في 5 نوفمبر 2021 المقبل، وقبل موسم الإجازات ورأس السنة بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وتدور أحداثه حول الأبطال الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا التاريخ والحضارة، وهو من إخراج الحائزة على جائزتي أوسكار كلوي تشاو.

سيطرح فيلم Eternals فقط في السينما العالمية ولن يُطرح مبكراً على منصات العرض الإلكتروني، أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.