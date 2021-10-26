شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى لتليفزيون الخليج 365: الفن أخد منى راحة البال وعدم الإرتباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقائها ببرنامج " ملوك التريند" على تليفزيون الخليج 365 والذى ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، أدلت الفنانة نرمين الفقى بعدد من التصريحات الجريئة وقالت: إن الفن أخد منها راحة البال وعدم الإرتباط، موضحة أن التمثيل ابتعد عنها فترة، ولا تعرف سببا واضحا لذلك.

وأضافت الفقى، أن الفن مثلما أخذ منها أعطاها الكثير من الشهرة وحب الجمهور والأعمال الناجحة التى مازالت الجماهير تتذكرها.

وتحدثت الفقى عن مواصفات الرجل الذى تتمنى الإرتباط به، حيث قالت: لايشترط أن يكون ملياردير وإنما فقط يكون رجلا تستند عليه وتشعر برجولته وطيبته وحنيته.

وأكدت الفقى، أن راحة البال والإبتعاد عن المشاكل وممارسة الرياضة بإستمرار والنوم الجيد أهم ما يوصف لأى امرأة تريد المحافظة على جمالها ورشاقتها.

وعن السوشيال ميديا، قالت الفقى، إنها أخر من تعامل مع السوشيال ميديا، وأنها مفيدة جدا للفنانين، ولكنها فى نفس الوقت سلاح ذو حدين، موضحة أنها لا تلتفت للتعليقات السلبية، ومن يتجاوز فى تعليقاته تقوم بإلغاء متابعته.