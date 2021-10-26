"عدت على خير".. المنتج هاني محروس يؤكد تجاوزه أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، عن تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها، وذلك عقب خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات.

محروس نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، صورة له من داخل المستشفى، وكتب: "أنا تمام وعدت على خير، بركة دعواتك ليّا يا بابا في السماء، ودعائك ليّا يا ماما اللي دايماً ساترني، يارب أشكر".

هاني محروس تعاون مع العديد من الفنانين في الوطن العربي، وبينهم: تامر حسني، ساندي، وشيرين وغيرهم، وهو صاحب شركة Nj Music Productions للإنتاج الفني، وكذلك شارك في موسيقى بعض الأفلام منها: "أعز أصحاب، عايشين اللحظة".

وتعرض المنتج هاني محروس منذ عامين لأزمة صحية، إثر معاناته من انسداد الشريان الأيمن، بسبب كثرة التدخين، وتم علاجه في أحد المستشفيات.