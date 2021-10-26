مأساة قتل أليك بلدوين لمديرة تصوير فيلم Rust.. مفاجأة كبيرة بحق المتهم الرئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن حادثة الإهمال التي تسببت في مقتل مديرة التصوير في فيلم "راست Rust" على يد النجم العالمي أليك بلدوين؛ ليست هي الأولى التي يتورط فيها مساعد المخرج ديف هولز.

وحسب "سي إن إن"، فإن "هولز" طُرد عام 2019 من فيلم "مساء الحرية Freedom’s Path"، بعدما خرجت رصاصة غير متوقعة من سلاح ناري في موقع التصوير، مما تسبب في إصابة أحد العاملين ونقله إثر ذلك للمستشفى، ما أوقف إنتاج الفيلم، قبل أن يعود بعد بضعة أيام.

وبعد الحادث، طرد إنتاج الفيلم مساعد المخرج "هولز"، وتم استبداله بآخر وجلب صانع أسلحة جديد، وذلك بعد إجراء تحقيق وإبلاغه بسبب طرده وهو أن إهماله هو ما قاد إلى وقوع الحادث، في حين أنه كان نادما للغاية بشأن ما حدث.

وكانت المشرفة على سيناريو فيلم "راست Rust"، مامي ميتشل، وجهت الاتهام إلى مساعد المخرج ديف هولز، في واقعة إطلاق الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين النار أثناء تصوير الفيلم، ما أدى إلى مقتل مديرة التصوير هاليانا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى؛ حيث أكدت ميتشل أن "هولز" هو المسؤول عن تفقد الأسلحة النارية، لكنه لم يقم بعمله.

وتُظهر التحقيقات الأولية أن السلاح الذي أطلقت منه الأعيرة النارية كان واحد من 3 أسلحة على عربة خارج الهيكل الخشبي، حيث كان يتم تصوير المشهد، وحمل "هولز" أحد هذه الأسلحة وأدخلها إلى المكان الذي يتم التصوير فيه، دون أن يدري أنه محشو بالرصاص.

وبدأت الأزمة عندما أطلق الممثل الأمريكي الرصاص من مسدس من المفترض أن يكون فارغا، أثناء أداء أحد مشاهده في فيلم "راست Rust"، وأصابت الأعيرة النارية مديرة التصوير هالينا هتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونُقلت "هاتشينز" بواسطة مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أعلن الطاقم الطبي وفاتها، ونُقل "سوزا" بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي حيث يخضع للعلاج من إصابته.