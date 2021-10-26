نجلاء بدر تنشر صورا من إطلالتها بختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، صورا لإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء يوم الجمعة الماضي.

ونشرت نجلاء، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

وارتدت نجلاء بدر، فستان كت باللون الأخضر مزينا بالتطريزات باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.