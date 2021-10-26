ياسمين صبري تجيب.. هل مسلسلها الجديد يتناول قصة حياتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة ياسمين صبري، إن تصريحاتها حول مسلسلها الجديد والتي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022؛ نُقلت بشكل خاطئ.

أضافت ياسمين، في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" عبر تلفزيون دبي: "أنا كنت بعمل لقاء مع مجلة أمريكية، والبعض نقل التصريحات بشكل خاطئ.. لأ طبعا أنا مش بألّف لأني مدرستش التأليف ولا عندي الخبرة".

تابعت: "مسلسلي الجديد من فكرتي فقط، والمؤلف هو محمد عبد المعطي، وإن شاء الله ينزل في رمضان 2022، ونشوف رأي الناس لأن ده أهم حاجة".

وحول سبب اختيارها فكرة مسلسلها الجديد؛ قالت: "لأنها قصة حلوة أوي، أنا لو حكيت القصة دلوقتي هتأثر فيك، هي قصة مؤثرة".

وحول كون المسلسل يتناول قصة حياتها؛ قالت: "لأ طبعا نهائي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.