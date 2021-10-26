أحمد حاتم: أجهز للجزء الثاني من "الهرم الرابع".. و"الملحد" فيلم صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد حاتم، سبب ظهوره بشخصيته التي قدّمها في فيلمه "الهرم الرابع"، في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي.

وقال حاتم، خلال حواره مع برنامج "It’s Show time"، الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc، إن هناك جزء ثاني من "الهرم الرابع"، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر "موسى"، مشددًا على أن "الهرم الرابع" هو مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و"لايق" وأحب تلك الفكرة.

تابع أنه يعمل حاليًا على فيلم "المُلحد" وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وهو فيلم صعب ومسؤولية كبيرة وبه أبعاد وكل كلمة فيه بحساب، مشيرًا إلى أن "الفيلم متذاكر على الورق"، وسيكون به أشياء حقيقية ومؤثرة، وهو من إخراج ماندو العدل، وبطولة محمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد ويتم العمل على تصويره الفترة الحالية.

يُعرض برنامج It’s Show time على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق، وهو برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.