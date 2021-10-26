بعد حصده نجمة الجونة.. منتجة "كباتن الزعتري": فخورة بعرض الفيلم في سجون تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعربت المنتجة آية دوارة، عن سعادتها باختيار فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي، ضمن الأفلام المقرر عرضها في سجون تونس، في إطار فعاليات الدورة 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية المقرر افتتاحها يوم 30 أكتوبر الجاري.

وقالت "دوارة" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "زاد فخرنا جميعا وجود الفيلم ضمن الأعمال المختارة للعرض في سجون تونس، وفي غاية الامتنان للمبادرة التونسية الرائعة المقامة تحت شعار (السينما للجميع)، وأرى ذلك من أجمل ما حدث للفيلم".

وتابعت: "عرض العمل في السجون هو أيضا حافز ودافع لنا كصناع أفلام وأيضا الفنانين، إلى جانب الحق الإنساني للسجين في المشاهدة".

فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي، حصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي وتم اختياره ليكون ثاني أفضل فيلم.

وبدأ مخرج ومنتج الفيلم علي العربي، العمل عليه منذ 8 سنوات، في مخيم الزعتري بالأردن مع المنتجين المشاركين آية دوارة، أمجد أبو العلاء، مايكل هنريكس، والمنتجون الاستشاريون مارك لطفي، دانيال ج شالفين، وتولى المنتج والموزع السينمائي محمد حفظي توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.