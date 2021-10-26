صور| جومانا مراد تخضع لجلسة تصوير جريئة.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة جومانا مراد، لجلسة تصوير جريئة كشفت عنها.

ونشرت جومانا، صورا من الجلسة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "طالما أن القادم في غيب الله فتصوره جميلا".

ونالت الصور التي ظهرت فيها "جومانا" بملابس قصيرة، إعجاب الكثيرين من متابعيها، وبينهم النجوم: نجلاء بدر والتي كتبت "قمر"، وأمينة والتي كتبت: "صباح الجمال والتفاؤل يا روح قلبي"، وعبير صبري التي كتبت: "قمر حبيبتي ما شاء الله"، ودارين حداد وجيهان خليل وبوسي وأروى جودة ومحمد لطفي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" وهي من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.