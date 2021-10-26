“يا فرحة”.. تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة من النشاط الفني، فبعد الحفلات التي أحياها مؤخرًا في مصر وعدد من البلدان العربية، ولاقت نجاحًا كبيرًأ مسجلًا من خلال أكبر حضور جماهيري في صيف 2021، يواصل “نجم الجيل” العمل على عدة مشاريع فنية سيكشف عنها في الفترة المقبلة.

وأعلن تامر حسني عن خبر سار لجمهوره، من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، مشيرًا إلى أنه لن ينتظر موسم الصيف المقبل ليصدر أغنيته الجديدة بعنوان “يا فرحة”، وسيطرحها قريبًا جدًا فكرة مميّزة يتم التحضير لها في الكواليس.

وقال تامر حسني: “يا صباح الفل والحب والتفائل على اغلى ناس، اغنية (يا فرحه) مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي عشان كدا قررنا نعملكوا فكره ان شاء الله تعجبكوا و هتنزل قريب اوي اوي اوي وهنفرح بيها الفتره دي مع بعض وربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يااااااااارب”.

أغنية “يا فرحة” من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله وتسجيل عبد الرحمن شوقي. وكان تامر حسني قد كشف منذ فترة عن كواليس تحضير الأغنية، قائلًا: “في لحن مش طبيعي بيحصل ولسه هألف الكلام بس غالباً الأغنيه دي هسميها (( يا فرحه )) وربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحه اللي مستنيها”.

الجدير ذكره أن تامر حسني يواصل حصد نجاح أحدث أغنياته “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، إذ حققت الأغنية أكثر من 55 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكان تامر حسني قد أصدر في وقت سابق هذا العام ألبومه الجديد “خليك فولاذي” وحقق من خلال أعلى نسبة مشاهدة لألبوم فني عربي بأكثر من 255 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.