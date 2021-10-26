سيدبلج إلى 7 لغات وسيعرض في سينمات العالم.. معالي المستشار تركي آل الشيخ ينتهي من تصوير “تشيللو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عن انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد “تشيللو”، وذلك في أول تجربة له، مبيناً أنها استغرقت عامين بين الكتابة والاتصالات والتواصل مع منتجين ومخرجين.

وتابع معالي المستشار، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً إن الفيلم جرى تصويره في ثمانية أسابيع، وأوضح أنه تم تصوير 70% من المشاهد في العاصمة الرياض ومدينتي العلا وضرما، و30% في أوروبا.

وكشف معالي المستشار تركي آل الشيخ أن هذا الفيلم عمل به أكثر من 200 سعودي، تحت قيادة مديري تصوير ومكياج وملابس وديكور، وجميعهم تحت قيادة مخرج أميركي كبير، لم يكشف عن اسمه بعد.

ونوه معالي المستشار تركي آل الشيخ بأن الفيلم جرى العمل عليه أيضاً على يد خبراء صوت وموسيقى وإضاءة وسط مشاهد خطرة، مع الاستعانة بشركة عالمية للغرافيكس والتلوين والترويج، مشدداً على أن جودته لن تقل عن أكبر الأفلام في هوليوود، كاشفاً أنه سيطرح في السينمات في العام المقبل، أولاً ثم “بلاتفورم” بعد ذلك.

‏ورفض معالي المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن أبطال الفيلم، على أن يتم توضيح جميع الأسماء قريباً وبالتفصيل، مردفاً أن الأبطال سعوديون وخليجيون وعرب وعالميون، كما يوجد من بين أبطال الفيلم نجم حائز الأوسكار، إضافة إلى أن 60% من أبطال الفيلم سعوديون دعماً لصناعة السينما السعودية، معلناً أنه سيدبلج إلى 7 لغات، وسيعرض في سينمات العالم، وبعدها المنصات الإلكترونية.

ووجه معالي المستشار تركي آل الشيخ الشكر لكل من شارك في العمل من أبطال وفريق عمل وشركة إنتاج ومشرفين، لافتاً إلى أنه اكتشف أن عالم السينما ليس سهلاً، وتمنى أن يحوز الفيلم رضا الجمهور، مختتماً: “اجتهدت وأتمنى النجاح.. وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر”.

وهذا الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، حيث صدرت مؤخراً، ووقّعها معالي المستشار تركي آل الشيخ، على هامش فعاليات حفلات التوقيع التي تقام في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 قبل أيام.