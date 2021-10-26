شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تتعافى من فيروس كورونا.. وطبيبها: حمدلله على السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مي كساب، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر حسابها على تويتر:" اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ".

وانهالت عليها الكثير من التعليقات من متابعيها على تويتر، يباركون لها شفائها من فيروس كورونا.



مى كساب

وكانت الفنانة مى كساب قد شاركت صورة لها من شرفتها مع أصدقائها بعد زيارتهم لها خلال خضوعها للعزل المنزلى عقب إصابتها بفيروس كورونا، وعلقت مى على الصورة عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" :"الزيارة في العزل أحلي حاجة حبايب قلبى".



جزء من التعليقات

كما نشرت مي صورة لهدية مميزة من ابنتها فريدة لها، وهي عبارة عن حقيبة مدون عليها اسم "فريدة" وطبع كفيها، إضافة إلى عملات جنيهات ورقية، والتي علقت عليها قائلة :"دي أحلي هدية من أحلي بنت في الدنيا فريدة.. ربنا يخليكي ليا بحبك موت يا قلب ماما".

وتواصل الفنانة مى كساب، تحضيرات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا ماما" ومكون من 10 أغنيات، وتتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، عزيز الشافعى، محمد عاطف، حسن عطية، أسامة محرز، أحمد علاء الدين، علاء مناع، تامر على، أحمد البرازيلى، مونتى، أحمد عبد النبى، أوكا، وتوما وأسامة عبد المنعم.

ويجمع مى كساب بزوجها أوكا 3 أغنيات في الألبوم الجديد، الأولى سيتم تقديمها على طريقة الدويتو وتحمل اسم "عم الناس" وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثانية فهى الأغنية الرئيسية للألبوم والتي تحمل اسم "أنا ماما" وهى من كلمات أسامة محرز وألحان مونتى وتوزيع أوكا.

والأغنية الثالثة التي تجمع الفنانة مى كساب وزوجها المطرب أوكا، هي أغنية دويتو ولكنه لن يشاركها في غنائها ولم تستقر على المطرب الذى سيشاركها في الغناء وتحمل اسم "الخريطة" وهى من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان مونتى وتوزيع أوكا.