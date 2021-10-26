شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي وطارق صبري في لجان تحكيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة لقاء الخميسي كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، وتضم لجنة التحكيم في مسابقة المونودراما أيضا الفنان والنجم الشاب طارق صبري من مصر، بالإضافة لأعضاء آخرين من عدة دول فمن العراق يشارك الفنان جبارالمشهدان ومن كوسوفو تشارك الفنانة ألماظة نورا.



لجنة تحكيم مسابقة المونودراما بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يذكرأن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكرأن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.