نادية الجندي تسترجع ذكريات “الخادمة”.. صور نادرة وجوائز حصلت عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: استعادت الفنانة المصرية الكبيرة، نادية الجندي، ذكرياتها مع فيلمها السينمائي “الخادمة”، الذي يعد من بين أفلام الزمن الجميل التي تركت بصمة جيدة بين الجمهور، وذلك من خلال نشرها صوراً نادرة لها من كواليس الفيلم عبر حسابها في “إنستغرام”.

وتحدثت نادية الجندي عن الفيلم وما حققته من إنجازات، مردفة أنها قدمت في هذا الفيلم دوراً صعباً في عمل فني يعد متكاملاً ومن الأعمال التي تعتز بها طيلة مشوارها الفني.

وعلقت نادية الجندي على الصور التي نشرتها، قائلة: “بمناسبة عرض فيلم الخادمة أمس.. والتعليقات الجميلة اللي شفتها وأسعدتني كثيراً.. بحب أضيف أني حصلت على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي عن دوري في هذا العمل”.

وأضافت نادية الجندي، قائلة: “دور صعب ومختلف وعمل فني متكامل، من الأعمال الجميلة اللي بعتز بيها في مشواري الفني وسلم لي الجائزة محافظ الإسكندرية ورئيس المهرجان كمال الملاخ الله يرحمه.. فرحتي بالجائزة وقتها حقيقي كانت كبيرة لا توصف”.

وتفاعل نجوم الفن مع ذكريات نادية الجندي في هذا الفيلم، وعلقوا لها على الصور وسط إشادة بها، حيث قالت المطربة أمينة: “الفيلم ده سببلى حالة نفسية فترة من الزمن تعرفى كده يا أستاذتنا والله العظيم ولا أروع من ده فيلم خلانى كنت بخاف أوي مش بس من اللى كانت بتساعدنا في البيت لأ وأى واحدة تدخل بيتنا صراحة”.

واكتفت الفنانة زينة ودارين حداد ومعهما طارق الإبيارى بإيموجى “قلوب”، ليعبروا عن حبهم للفيلم ولأداء نادية الجندى، فيما قالت الفنانة إنجى خطاب: “حبيبتي كل أدوارك وافلامك حلوة ومحفورة في التاريخ الفني”.