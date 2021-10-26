زينة تحذف صورة ابنها بسبب انتقادات المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطرت الفنانة زينة إلى حذف الصورة التي نشرتها لأحد نجليها وهو يرتدي تيشرت محمد صلاح، بعد انتقادات حادة من الجمهور بسبب إصرارها على نشر صور ابنيها بدون إظهار ملامحهما، حيث نشرت الصورة التي ظهر فيها أحد نجليها معطياً ظهره للكاميرا ويظهر فيها وهو يرتدي تي شيرت فريق ليفربول مكتوبا على ظهره اسم نجمه المصري محمد صلاح، بعد أن سجل ثلاثة أهداف أمام فريق مانشستر يونايتد.

وكتبت زينة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” قبل حذف المنشور: ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكانت زينة قد أثارت الجدل بعد انفعالها على ابنيها، خلال لقاء تلفزيوني لها ببرنامج ET بالعربي، إذ رفضت بشدة ظهورهما، وأبعدتهما عن الشاشة، ووضعت يدها على الكاميرا بمجرد خروجهما من غرفتيهما، قائلة: “ما تطلعوش برة خالص”.

وكشفت زينة سبب رغبتها في إبعاد طفليها عن الإعلام بأنهما مازالا طفلين، وترغب أن يعيشا طفولتهما حتى يقررا أي اتجاه يرغبان فيه.

وأوضحت سبب خوفها الشديد من ظهور توأمها قائلة: “بدأت أحط إيدي على قلبي بسبب تيك توك”، مشيرة إلى أنها لا تود أن تظهرهما للمجال الفني، كون والديهما فنانين، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت مع والدهما الفنان أحمد عز.

الصورة التي حذفتها زينة: