لأوّل مرّة.. روجينا وأشرف زكي يكشفان أسرار زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحل الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا الليلة ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامجه “سهرانين”، الذي يقدمه على قناة ONE.

ويكشف نقيب الممثلين وزوجته عن أسرار كثيرة من حياتهما الشخصية ومسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما يكشفان عدداً من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو “سهرانين”، لتندهش روجينا من الأجواء موجهة كلامها لأمير قائلة: “أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته”.

وبعد كشف عن العديد من الجوانب في حياتهما العاطفية، يداعب أشرف زكي، أمير كرارة، قائلا: “البرنامج ده اسمه سهرانين ولا متطلقين ولا إيه”.

كما يشارك في الحلقة أيضا المطرب الشعبي أحمد شيبة، ليتحدث عن المواقف الطريفة التي جمعته بزملائه في الوسط الفني، كما يقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء.

ويواصل البرنامج اللقاء غداً (الخميس) ليستكل الضيوف سرد أسرار حياتهم وأطرف المواقف التي تعرضوا لها.