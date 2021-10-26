“ناطرتكن بحماس كبير”.. نوال الزغبي نجمة أقوى حفلات مهرجان بابل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، يوم الجمعة الموافق 29 تشرين الأول الجاري، مهرجانًا عراقيًا.

المهرجان يقام على مسرح بابل الدولي، ومن المتوقع أن تقدم فيه نوال الزغبي باقة من أجدد أغنياتها التي طرحتها مؤخرًا، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتها القديمة.

وروجت نوال الزغبي لهذا الحدث بصورة وتعليق على صفحتها الرسمية في إنستغرام، قائلة: “ناطرتكن بحماس كبير بمهرجان بابل الدولي يوم الجمعة ٢٩ اكتوبر ٢٠٢١”.

على صعيد آخر، طرحت نوال الزغبي في الأيام الماضية كليب أغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة” كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

وتُعد أغنية “عكس الطبيعة”، الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.