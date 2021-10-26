الأميرة اليابانية ماكو تتزوج شاباً من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد خطوبة استمرت أربع سنوات، تزوجت اليوم الأميرة “ماكو”، ابنة أخ الإمبراطور “ناروهيتو” البالغ من العمر 61 عامًا، من صديقها الجامعي القديم “كي كومورو”.

وقد غادرت الأميرة “ماكو” منزل عائلتها- Akasaka Imperial Residence- في طوكيو في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي الياباني (01:00 بتوقيت جرينتش) لتسجيل زواجها، وانحنت عدة مرات لوالديها، ولي العهد الأمير “فوميهيتو” وولية العهد الأميرة “كيكو”، كما أنها احتضنت أختها الصغرى “كاكو” قبل مغادرتها، بينما كانت ترتدي فستاناً أزرق فاتح وبينما كانت تحمل باقة من الزهور.

ومن المتوقع أن يعقد الزوجان مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم- الثلاثاء- حيث سيقدمان بياناً افتتاحياً موجزاً ويقدمان إجابات مكتوبة على خمسة أسئلة مختارة تم تقديمها مسبقاً، حيث قالت العائلة الإمبراطورية إن الأميرة تشعر بقلق شديد من الاضطرار إلى الإجابة على الأسئلة لفظيًا، لذلك اختار الزوجان تقديم إجابات مكتوبة بدلاً من ذلك.

تمت خطبة الأميرة “ماكو” للسيد “كومورو”، وكلاهما يبلغ من العمر 30 عامًا، في عام 2017 وكان من المقرر أن يتزوج الاثنان في العام التالي. لكن الزواج تأخر بعد ادعاءات بأن والدة السيد “كومورو” كانت تعاني من مشاكل مالية- وبحسب ما ورد حصلت على قرض من خطيبها السابق ولم تسدده له.

ونفى القصر أن يكون التأخير مرتبطاً بذلك، على الرغم من أن ولي العهد الأمير “فوميهيتو” قال إنه من المهم التعامل مع الأمور المالية قبل الزواج.

وقد جذبت قصة الأميرة “ماكو” و”كي كومورو” الانتباه إلى أزمة الخلافة التي تلوح في الأفق في النظام الملكي في البلاد، والذي يُقال إنه الأقدم في العالم، فقد خرجت الأميرة من العائلة الإمبراطورية، تاركة وراءها 12 امرأة وخمسة رجال فقط.، وسيكون من بينهم ثلاثة ورثة فقط للعرش، وهم: عم الإمبراطور الأمير “ماساهيتو” البالغ من العمر 85 عامًا، شقيق الإمبرراطور، ولي العهد الأمير “فوميهيتو” البالغ من العمر 55 سنة، وابنه- شقيق الأميرة “ماكو”- “هيساهيتو” الذي يبلغ من العمر 15 عامًا. والنساء لا يرثن العرش.

والآن بعد أن تزوجت “ماكو” من “كي كومورو”، لم تعد عضوة في العائلة الإمبراطورية ولن تحمل ألقاباً ملكية، كما يقتضي القانون الإمبراطوري الياباني الذي يجرد النساء من مكانتهن الملكية بعد الزواج.

سينتقل الزوجان إلى مدينة نيويورك للعيش فيها، حيث يعمل “كي كومورو” في مكتب محاماة.