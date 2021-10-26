شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سيمون تحيي ذكرى وفاة والدتها الراحلة:"معايا دايما وفى قلبي يا ماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة الكبيرة سيمون، ذكرى وفاة والدتها، والتى رحلت عن عالمنا يوم ٢٦ أكتوبر عام ٢٠١٤، قائلة :"الله يرحمك يا حبيبتى، معايا دايما وفى قلبي يا ماما".

وقالت سيمون في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:الله يرحمك يا حبيبتي، معايا دايما وفي قلبي يا ماما، بحبك، كنتي قمرشكل وقلب يارب تكوني مرتاحة"



سيمون

ومن جهة أخرى استعادت الفنانة الكبيرة سيمون، ذكرياتها مع الفنان الراحل جميل راتب، ونشرت صورة تجمعها بالفنان الراحل والفنان الفرنسي كلود سيرنييه، باللونين الأبيض والأسود، وظهرت سيمون فى الصورة وهى تجلس وسط الفنانين الكبيرين، وتنظر بابتسامة إلى الراحل جميل راتب.

ونشرت سيمون الصورة عبر حسابها الرسمي بتويتر، وعلقت عليها :"جميل راتب وكلود سيرنييه".

وكانت النجمة سيمون، قد أحيت ذكرى ميلاد الفنان الراحل جميل راتب، التى وافقت 18 أغسطس، مؤكدة أنه واحد من أجمل الفنانين التى تعاملت معهم، وأنه كان ذو ثقافة وفكر ورقى وأصول، كما أنه كان سببا فى أشياء جميلة حدثت لها فى مشوارها الفنى.

ونشرت سيمون صورة للفنان الراحل عبر حسابها على تويتر صحبتها بتعليق: "من أجمل الشخصيات والفنانين اللى تعاملت معهم، ثقافة وفكر ورقى وأصول ويصون العشرة والأيام، فنان عالمى وسبب فى حاجات جميلة فى حياتى، كل سنة وهو فى مكان أجمل، جميل دايما راتب الله يرحمه".