شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يحتفل بقدوم الشتاء على طريقته الخاصة :"يأهلا بالشتا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد حلمي بقرب حلول فصل الشتاء على طريقته الخاصة، ونشر حلمي صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ويرتدي فيها ملابس شتوية مميزة، مصحوبة بتعليق :"يا أهلا بالشتا"، كما عبرت زوجته النجمة مني زكي عن إعجابها بالصورة، حيث علقت علي الصورة بمجموعة قلوب، فيما حصدت الصورة عدد كبير من الإعجابات فور نشرها.



احمد حلمى

ومن ناحية أخري أكد المخرج محمد شاكر خضير لـ ”الخليج 365” إنه حدد آخر شهر أكتوبر الجارى موعداً نهائيا لبدء تصوير فيلمه الجديد "إكس" الذى يقوم ببطولته النجم أحمد حلمى، وذلك بعد فترة كبيرة من التحضيرات، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع عدد كبير من الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الفترة الماضية.

فيلم "إكس" بطولة أحمد حلمى، روبى، سيد رجب، نور إيهاب لتقديم ويكتبه هيثم دبور ويسجل التعاون الأول بين أحمد حلمى والمخرج محمد شاكر خضير، وتدورالأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه

فيلم اكس" يسجل التجربة السينمائية الثانية للمخرج محمد شاكر خضير بعد فيلم "هاتولى راجل" الذى قدمه فى عام 2013، حيث أنه خلال السنوات الماضية قدم عدد من المسلسلات الهامة مثل "طريقى" للنجمة شيرين عبد الوهاب، و"جراند أوتيل" للنجم عمرو يوسف، "حتى لا تطفىء الشمس" للنجمة ميرفت امين، وأخيرا مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبى وآسر ياسين.