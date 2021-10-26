شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أفلام محمد خان التى دخلت قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ26 من أكتوبر ذكرى ميلاد المخرج محمد خان الذى يعتبر أحد أهم مخرجي السينما المصرية ممن اتسمت أفلامه بتميز كبير وتسليط الضوء على الشارع المصرى بصورة تركت أثرًا عميقًا في كل مشاهدى أعماله التي اقتربت من 30 فيلمًا أخرجهم محمد خان في مشواره السينمائى، ورغم أن العدد ليس كبير إلا أن الأثر كان أكبر وأهم، بسبب قدراته الإخراجية التى جعلت من اسمه مدرسة مختلفة بين عالم المخرجين، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أهم أفلامه.



محمد خان

فيلم "ضربة شمس"

أول تلك الأعمال كان فيلم "ضربة شمس" الذى قام ببطولته نور الشريف، نورا، ليلى فوزى، وتميز بإختلاف عما هو سائد وقتها من أعمال، ليكون بداية فى ثورة خان مع بداية الثمانينات.



صورة من فيلم ضربة شمس

"الحريف" 1984

فيلم آخر كان بمثابة ثورة أخرى من أعمال خان، خاصة أنه كان مع الزعيم عادل امام الذى غير جلده فيه تماماً بدور بعيد عن الكوميديا الذى كان يتميز بها عادل امام فى كل اعماله، قبل تغيير جلده بصورة مغايرة مع خان فى فيلم رغم عدم تحقيقه أكبر الايرادات بالنسبة لأفلام الزعيم إلا أنه دخل قائمة أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.



محمد خان مع عادل امام

"موعد على العشاء"

فيلم آخر ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية ، للمخرج الراحل محمد خان والنجوم أحمد زكى وسعاد حسني وحسين فهمي، وهو الفيلم الذي أخرجه خان عام 1981 ، وأظهر من خلاله موهبته الفريدة عبر كادرات تركز على نظرات عيون أحمد زكي والسندريلا وانفعالات حسين فهمي.

"خرج ولم يعد"

فيلم آخر أخرجه خان فى الثمانينات، ودخل قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وفاز بجوائز عديدة كما نال عنه يحيى الفخرانى بطله العديد من التكريمات.



خرج ولم يعد

" زوجة رجل مهم"

وفى عام 1987، قدم احمد زكى مع أحمد زكي، وميرفت أمين، عام 1987، واستطاع خان بهذا الفيلم الخالد أن ينل استحسان الجميع ويدخل ضمن قائمة أهم 100 فيلم ايضاً.