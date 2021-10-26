شهادات جديدة في حادثة أليك بالدوين تعزز احتمالات تورط مساعد المخرج

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

عززت شهادات جديدة في حادثة أليك بالدوين، احتمالات تورط مساعد المخرج في الواقعة التي تسببت في مقتل مديرة تصوير فيلم "راست".



وأفادت أوساط مطلعة في هوليوود، الثلاثاء، بأن مساعد المخرج الذي أعطى أليك بالدوين السلاح الذي تسبب بمقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز خلال التمرّن على أحد مشاهد فيلم "راست" الأسبوع الماضي، كان قد صُرف من فيلم سابق بسبب ضلوعه في حادثة استُخدم فيها سلاح ناري.

وقال أحد منتجي فيلم "فريدومز باث" الذي أُنتج سنة 2019 إن مساعد المخرج ديف هالز كان قد صُرف من عمله على هذا الفيلم بعد إصابة أحد أفراد فريق العمل بجروح طفيفة "خلال تشغيل سلاح بصورة عرضية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار المنتج إلى أن "هالز طُرد من موقع التصوير فورا بعد الطلق الناري الذي خرج من الإكسسوار.. ولم يستأنف فريق الإنتاج التصوير إلا بعد مغادرة ديف المكان".

وتعزز تلك الشهادات ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، من وجود شكاوى سابقة مقدمة ضد مساعد المخرج، ديف هالز، تتضمن اتهامات بتجاهل بروتوكول السلامة خلال استخدام الأسلحة وفي حالات الحرائق، إضافةً إلى وجود دعوى سلوك جسدي غير ملائم في بيئة العمل.

ونقلت الشبكة عن ماجي جول، إخصائية تصنيع أدوات سينمائية مزيفة، أنه خلال العمل على مسلسل Into the Dark (في الظلام) مع شبكة هولو، عام 2019، تجاهل مساعد المخرج ديف هالز باستمرار إجراء اجتماعات أمن وسلامة لطاقم العمل، كما فشل في تحذيرهم من وجود أسلحة نارية خلال التصوير، كإجراء رسمي.

وخلال تصوير فيلم الويسترن "راست"، سلّم ديف هالز الممثل أليك بالدوين سلاحا يُفترض أنه غير محشو استخدمه الممثل للتمرن على مشهد. غير أن طلقة نارية خرجت منه بصورة عرضية وأدت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

وذكر موقع "ذي راب" المتخصص في مجال الترفيه نقلا عن مصادر مطلعة على أجواء تصوير "راست"، أن السلاح الذي أودى بهالينا هتشينز كان قد استُخدم قبل بضع ساعات من أفراد طاقم العمل للتصويب على معلّبات.

وتحظر القواعد الصارمة المعمول بها في قطاع السينما في هذا المجال، وجود أي نوع من الذخائر الحية في موقع التصوير، خصوصا من أجل تفادي هذا النوع من الحوادث.