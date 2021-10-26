فيديو – حلا الترك تروي معاناتها مع الاكتئاب بسبب أهلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح عفوي من القلب، كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك عن مرورها خلال فترة انتقالها الى دبي بحالة نفسية صعبة عانت فيها من الاكتئاب بسبب بُعدها عن أهلها.

وتحدثت النجمة الخليجية في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” بصدق عن تأثير ابتعادها عن أهلها وانتقالها للإقامة في دبي، حيث بدأت قبل فترة دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء، كاشفةً أنها دخلت العام الماضي في “حالة اكتئاب غير طبيعية”.

وقالت الترك: “تعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن أتأقلم مع الوضع”، وأضافت: “لا أعيش بمفردي في دبي بل أسكن مع عمّتي وهي التي تهتم بي”.

وروت حلا صعوبة الدراسة خلال فترة الحجر بسبب فيروس كورونا، لافتةً الى أن “الوضع اختلف بعد العودة الى حرم الجامعة، أقابل أصدقائي كلهم، ونعمل المشاريع ونذهب الى المشغل معاً”.

يُذكر أن آخر أعمال حلا كان في موسم الصيف من خلال كليب “ليالي الصيف” الذي قدّمته مع الفنان اللبناني جاد شويري، والذي كتب ولحّن كلمات الأغنية، وأخرج الكليب أيضاً.