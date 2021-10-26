شكرا لقرائتكم خبر عن فرح يوسف بديلة لـ شيرى عادل فى "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمود كامل لـ"الخليج 365"، إن الفنانة شيرى عادل اعتذرت عن المشاركة فى فيلم "فيلم تجارى" بسبب تضارب المواعيد وتواجدها فى دولة لبنان لتصوير مسلسل "أيام وبنعيشها"، موضحًا أن البديلة لها هى الفنانة فرح يوسف لتجسد دور الفتاة الشعبية التى تتجه للتمثيل عن طريق عمرو عبد الجليل.

وتدور أحداث الفيلم حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

وتظهر شيرى عادل فى دور فتاة شعبية تتجه للتمثيل من خلال الفنان عمرو عبد الجليل الذى يجسد دور منتج سينمائى وتتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث، والعمل سيناريو وحوار زين العابدين خيرى، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين منهم، حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.

وعرض مؤخرًا للمخرج محمود كامل مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، وشاركها بطولة العمل كل من: أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.