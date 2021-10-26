شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مليون دولار لـ Dune فى شباك التذاكر العالمى بعد وصوله دور العرض الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Dune إلى 220 مليونا و700 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، حيث وصل إلى مجموعة كبيرة من الدول بداية من شهر سبتمبر الماضى، كما وصل إلى دور العرض الأمريكية يوم 22 أكتوبر الجارى.

وانقسمت الإيرادات بين 40 مليونا و100 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و180 مليونا و600 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و 35، كما شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.