"دموعي لم تتوقف".. ابنة رجاء الجداوي تشكر عمرو أديب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن سعادتها باستمرار إطلاق اسم "اسألوا رجاء" على إحدى فقرات برنامج "الحكاية" الذي كانت تشارك في تقديم حلقاته مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC مصر".

وكتبت أميرة، عبر حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام": "من امبارح مش عارفة أعبر عن سعادتي بالتقدير اللي حصل لمامي الله يرحمها، أحاسيس متضاربة، سعادة رهيبة أن الفقرة بتكمل وتحمل اسمها، قمة في الوفاء والتقدير والرقي من الأخ الغالي عمرو أديب وصديقي العزيز طارق يونس وكل القائمين على برنامج (الحكاية)".

أضافت: "حاسة إني سعيدة، أول لما شفت (اسألوا رجاء) دموعي لم تتوقف من السعادة، وفي نفس الوقت وحشتني، لخبطة من الأحاسيس، بس اللي كسب سعادة التقدير والوفاء".

اختتمت: "شكرا برنامج الحكاية، شكرا ابنها الذي لم تنجبه عمرو أديب، ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح، ويعيش اسمك بنا ذكرى طيبة، ويا رب يديم حب الناس عليك نعمة يا أمي، الله يرحمك".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من يوم الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.