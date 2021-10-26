حسن أبو الروس ينشر صورة مع زوجته: "من على الريد كاربت مع المدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الفنان حسن أبو الروس، صورة له مع زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، على السجادة الحمراء من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، والذي أقيم مساء الجمعة الماضية.

وعلّق أبو الروس، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "وأدي صورة الختام.. من على الريد كاربت مع المدام".

وكانت دعمت مصممة الجرافيك غادة والي، زوجها الفنان حسن أبو الروس، ضد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وقالت عبر "إنستجرام": "كل اللي قابل حسن وعرفه معرفة شخصية يعرف قد إيه هو جدع وصاحب موقف، ومتأخرش في مساعدة أي حد يلجأله، وبرغم الحملات المقصودة ضد فشغله لسه تريند ومفيش حاجة هتوقف نجاحه لأن عزيمته أكبر بكتير، والناس اللي مش حابة أعماله ممكن تلغي متابعته بكل بساطة واحترام، ياريتكم زي حسن في شجاعته إنه يبقى نفسه الحقيقية من غير ما يقلد اللي حواليه ويمشي ورا الدارج، وفي معافرته أنه يوصل لحلمه بمجهوده بدون واسطة أو معرفة في المجال، كلنا في ضهرك وبنحبك يا أنضف قلب وألذ شيكالاستك في مصر".

واحتفل الفنان حسن أبو الروس، بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، يوم 19 يونيو الماضي، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

يذكر أن أخر أعمال حسن أبو الروس، كليب أغنية "فلتت مني" مع الفنانة دينا الشربيني، من كلماته وتوزيع ديزل وإخراج علي أبو طالب.