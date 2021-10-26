فيلم "حواديت يهود مصر" يشارك في مهرجان مزدة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

يشارك الفيلم الوثائقي "حواديت يهود مصر" للمخرج أحمد هاشم، في مهرجان مزدة السينمائي الدولي، بدورته الرابعة في ليبيا، التي تحمل اسم الأديب أحمد الفقيه، تحت شعار "كاميرتنا تنشد الحب والسلام"، برئاسة الفنان رمضان المزداوي، ومدير المهرجان حميد الرماحي.

وينافس "حواديت يهود مصر" من بين 24 فيلما قصيرا للعديد من الدول من أصل 90 فيلما شاهدتها لجنة التحكيم، التي يرأسها علاء نصر من مصر، وعضوية كل من إبراهيم الشمري من العراق، وعبدالباسط الجارد من ليبيا، وسحر حجازي من سوريا.

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المدن الليبية، وهي بنغازي وطبرق ومصراتة وزوارة ومزدة، إضافة إلى دولة العراق، حسب ما أشار رئيس المهرجان، والدول المشاركة في المهرجان هي مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والكونغو وتركيا وكولومبيا وفرنسا وبريطانيا.

فيلم "حواديت يهود مصر" من تصوير وسيناريو آن كمال، وأداء صوتى شريف ريحان، ومونتاج وإخراج أحمد هاشم، وحصد جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم بإختيار الجمهور بمهرجان إيكون ميديا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.