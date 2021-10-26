شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يجسد هذه الشخصية فى فيلم "مهمة مش مهمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد فتحى خال كل من الفنان مصطفى البنا وعبدالمجيد الرهيدى ضمن أحداث الفيلم المصرى"مهمة مش مهمة" وذلك في إطار كوميدى، والذى انتهى صناعه من تصويره داخل إحدى فيلات منطقة الحزام الأخضر، ويضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية.





وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج أيمن العلى.

من ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد فتحى لتصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقد مؤخرًا عليه بعد النجاح الذى حققه الجزأين، حيث وجد من خلال السيناريو أنه مسلسل جديد من حيث الفكرة، وبه جرعة كوميدية مختلفة.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.