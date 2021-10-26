شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Halloween Kills يحقق 90 مليون دولار فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Halloween Kills إلى 90 مليونًا و911 الف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 15 أكتوبر الجارى، بدور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات فيلم Halloween Kills الجديد بين 73 مليونًا و104 آلاف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، و17 مليونًا و807 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك كان قد حقق فيلم الرعب Halloween Kills إيرادات غير متوقعة وضئيلة للغاية وصلت لـ4.9 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان القائمون على الفيلم يتوقعون إيرادات تتخطى الـ25 مليون دولار فى اليوم الأول له.

فيلم Halloween Kills من بطولة كايل ريتشاردز، أنتوني مايكل هول، جودي جرير، جيمي لي كورتيس، ديلان أرنولد، آندي ماتيشاك، روبرت لونجستريت، تشارلز سايفر، كادرولشا أونا كارول، عمر ج. دورسي، ستيفاني ماكنتاير.

وحقق الجزء الأول من العمل، الذى طرح تحت اسم "Halloween" من بطولة كيرتيس وإخراج ديفيد جوردون جرين، إيرادات تخطت الـ250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.