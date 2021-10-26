شكرا لقرائتكم خبر عن "قاعد مكانا" أحدث أغانى فضل شاكر بتوقيع أحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم اللبنانى فضل شاكر في أغنية جديدة تحمل اسم "قاعد مكانا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان إسلام زكى، وتوزيع إلهامى وأحمد حسام، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وطرح مؤخرًا فضل شاكر، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فستان الحلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هانى محروس.

وتقول كلماتها :

فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغرينى، وقوامها مدوخنى ياعينى، ورينى جمالك ورينى، ورينى الحلاوة.

السهرة حاتحلى وصباحى، الناس حاتغمض وأنا صاحى، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى، وتزيد الغلاوة.

وكان النجم اللبنانى فضل شاكر، طرح أغنية "عايشين ومش عايشين"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من الأغانى الرومانسية التي عايد بها الجمهور خلال فترة عيد الأضحى الماضى‪.

أغنية "عايشين ومش عايشين" من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقى ومكس ماستر عمرو الخضري، ‪‎إشراف عام إياد النقيب‪.

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها فضل شاكر، أغنية تحمل اسم "لسه الحالة ماتسرش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقى صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب‪.

وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ماتسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التى يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهرًا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.