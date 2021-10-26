شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة سامية عبد العزيز تصمم ملابس مسلسل "الضاحك الباكى" لـ نجيب الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المخرج الكبير محمد فاضل، الدكتورة سامية عبد العزيز، لتصميم ملابس مسلسل "الضاحك الباكى"، والدكتور نبيل سليم لعمل الديكورات، خاصة أن المسلسل يتناول حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر ويحكى من خلالها سيرة الفنان الكبير نجيب الريحانى.

وكشف السيناريست محمد الغيطي لـ"الخليج 365" تفاصيل العمل الذي لن يركز فقط علي حياة الريحانى وسيرته وفنه، ولكن العمل يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن، ويستعرض الأحداث الوطنية، وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي منارة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات كما يؤكد محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر كأحد أهم قوة الشخصية المصرية.

ويرصد المسلسل أيضًا الشخصيات الفنية والوطنية من مشاهير المرحلة والذين شكلوا قوة مصر الناعمة ومكانتها بين العالم لتذكير الأجيال الجديدة وتشكيل وعيهم بتاريخ ونهضة الأمة المصرية.

يذكر أن مصممة الملابس سامية عبد العزيز، صممت أزياء أكثر من 100 عمل فني للسينما والتليفزيون ، وهي أستاذة بمعهد السينما، كمصممة أزياء للأعمال الفنية وأكثرها الأعمال التاريخية، سيرتها الذاتية، وكانت بدايتها مع فيلم الشيماء للمخرج حسام الدين مصطفى ، كما صممت ملابس فيلم " ناصر 56 " ومسلسل " العندليب " ومسلسل "أم كلثوم" مع صابرين وفيلم "كوكب الشرق" مع فردوس عبد الحميد ، ولم تقتصر أعمال عبدالعزيز على الأعمال التاريخية، لكنها قدمت العديد من الأعمال الأخرى، كان أخرها مسلسل سلسال الدم.