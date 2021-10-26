نادية كوندا تنشر صورا من حضورها فعاليات مهرجان الجونة.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة المغربية نادية كوندا، جمهورها ومتابعيها، صورا من حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت كوندا، صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في واحدة منها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وعلّقت: "الدورة الخامسة من مهرجان الجونة".

نادية كوندا ممثلة مغربية، ولدت في الدار البيضاء، اكتشفها الجمهور من خلال دورها الجريء في فيلم "عاشقة الريف" لنرجس النجار سنة 2011، اقتحمت بجرأتها السينما الكندية والفرنسية، حيث لعبت أدوار البطولة في فيلم "باريس بأي ثمن" لريم خريسي و"مؤكد حلال" لمحمود زموري.

كما عرفها الجمهور المصري من خلال دور "كنزة" في مسلسل "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز عام 2018.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة الماضي، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.