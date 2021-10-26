جيهان خليل تحير الجمهور حول نهاية شخصيتها في "على الهامش - إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شوقت الفنانة جيهان خليل، الجمهور، للتطورات المقبلة في حكاية "على الهامش" التي تُعرض ضمن حكايات الموسم الجديد من مسلسل "إلا أنا".

ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لشخصية "إنجي" التي تقدمها خلال المسلسل، وعلّقت: "الاستنتاجات اللي وصلها متابعين إلا أنا الغاليين، ١/ إنجي متفقة مع ياسمين، ٢/ إنجي في مستشفى المجانين وبتتخيل، ٣/ إنجي بتحب رفعت فعلا، ٤/ إنجي حترجع الفيلا والفلوس لياسمين.. استنتج النهاية".

تدور أحداث الحكاية حول "ياسمين" (نرمين الفقي) التي تتعرض للخيانة من قبل زوجها "رفعت" (صبري فواز) وصديقتها "إنجي" (جيهان خليل)، وما تواجهه من ظلم زوجها وطرده لها من منزلها ليتزوج من صديقتها، ومواقف عديدة تمر بها.

وتعرض حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" 8 مساء على dmc، و11 مساء على dmc دراما.

حكاية "على الهامش" من بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل، من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد شفيق.