شيرين رضا تهاجم المتنمرين على ابنتها نور: “ناس سخيفة لمجرد السخافة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية شيرين رضا عن تعليقات التنمر التي تتلقاها ابنتها نور عمرو دياب، مؤكدة انها تستطيع ان تتنمر عليهم كذلك وتقوم بحظرهم.

وقالت شيرين رضا في تصريحات للإعلامي صبحي عطري وبرنامج MBCTrending عن ابنتها نور “هي صغيرة وجديدة على التنمر ده يعني انا خلاص تعودت وبعرف اتعامل الناس ازاي”.

وتابعت ان نور تشتكي لها من التنمر الذي تتعرض له قائلة “يتشكي لي انه ليه الناس بتعمل كدة وليه بتقول كده اصلا قصدهم ايه فبقولها في ناس سخيفة لمجرد السخافة وهم فاكرون انهم يتنمرون علينا بس ممكن اتنمر عليهم انا كمان حيبقى ايه احساسهم لما يعرفوا نهم نكرة ولا حاجة وكل قوتهم انه قاعدين ورا شاشة وبيكتبوا كلمتين”.

كما علقت شيرين رضا على الجدل الذي أثارته قبلتها مع الفنان خالد النبوي ضمن أحداث فيلم قمر 14، والذي عرض مؤخرا للمرة الأولى بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

قالت شيرين رضا إن الأهم بالنسبة لها التوظيف الصحيح لكل شيء في الفيلم، موضحة أن كل شيء له وظيفة في الفيلم مثل الملابس والحوار وحتى الإكسسوارات وأن القبلة نابعة من مشاعر إنسانية موجودة بين البشر.

وتابعت قائلة: “أنا شايفة أن كل حاجة ليها وظيفة في الفيلم كلامي لبسي شعري، كل حاجة ليها لازمة في الفيلم وكذلك المشاعر الإنسانية، الموجودة بين البشر، موجودة بين الاتنين المتجوزين”.

وأضافت شيرين رضا أن هناك نفور من الأشياء المقحمة في السينما مؤخراً مما جعل المشاعر الإنسانية العادية لا تقدم، مضيفة “الناس وحشها تشوف حاجة في مكانها متبقاش مقحمة عشان نبان صيع.. البوسة بالنسبة ليا عادي بس أعرف فين مكانها وإيه سببها وبعدين نقرر ضرورية ولا لأ”.

وحول دورها في الفيلم، رفضت شيرين رضا الكشف عن تفاصيله لتشويق الجمهور لمشاهدته في دور العرض السينمائية، قائلة: ” هحب واتحب ومش هتخان في الفيلم أو يمكن أن يحدث هذا في الفيلم”،

وتابعت: “محتاجين لقصص الحب في السينما وقصص حب متنوعة بين مجموعة كبيرة من النجوم”.