هاني شاكر وماجد المهندس ونانسي عجرم وريدوان معا في هذه الاغنية.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 02:48 صباحاً - أطلقت شركة بلاتينوم ريكوردز عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو كليب “غنوا للحياة” والتي تجمع كل من النجوم هاني شاكر، ماجد المهندس، نانسي عجرم وريدوان.

وقد لاقت الأغنية رواجاً كبيراً عبر تطبيقات الأغاني منذ صدورها، وهي من تأليف محمد المردي ونزار فرنسيس، ألحان عادل خياط ومهدي بو عامر، ميكس وماسترينغ وهندسة ستيف.

تم تصوير الأغنية بصورة مميزة فكان العمل مزيجاً بين الـReality والاستعراض بأصوات زينتها بمختلف اللهجات،

وتضمن الكليب رسالة أمل وحب بأيام أجمل بمختلف أشكالها، احتفاءً بالحياة.