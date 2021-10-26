محمد الفلاح - أحمد عز يهرب من نجمة لبنانية ليلة خطبتهما.. أسرار 6 سنوات من الحب

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

انتقدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الفنان المصري أحمد عز، وكشفت أنه يخفي سرا منذ سنوات طويلة.



وقالت نضال الأحمدية، إن النجم المصري أحمد عز، كان على علاقة عاطفية مع نجمة لبنانية كبيرة، لكنه هرب منها ليلة خطوبتهما وأغلق هواتفه"، مؤكدة عدم وجود أي مشكلة شخصية بينها وبين الفنان المصري، حسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت أنها "سمعت تفاصيل تلك الواقعة من كل الأطراف"، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع أحمد عز، لكنه لم يتجاوب وفهمت أنه متورط وخائف".

وقالت نضال الأحمدية، أيضا، خلال لقاء مع الإعلامي رودولف هلال، في حلقة من برنامج "المجهول"، إن "أحمد عز ظل في علاقة لمدة 6 سنوات مع فنانة من أجمل الفنانات، ويوم الخطبة أغلق تليفونه، ولم يحضر إلى بيروت"، رافضة الكشف عن هوية النجمة التي تقصدها من الحديث.