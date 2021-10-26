شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد هانى رمزى.. أفلام ميزته وجعلته واحدًا من أبرز نجوم جيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر مع عيد ميلاد النجم الكوميدى هانى رمزى، الذى أصبح بعد أكثر من 25 سنة متنقلا بين السينما والدراما والمسرح واحدًا من أبرز فناني جيله، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على مجموعة من أبرز أعماله والأدوار الذى لعبها بمسيرة فنية طويلة تميز فيها بمناقشة أفلامه مواضيع مختلفة.



هانى رمزى

"جواز بقرار جمهورى"

مع بداية الألفية قدم هانى رمزى واحد من أهم أفلامه من خلال فيلم "جواز بقرار جمهورى" بشخصية موظف يعمل بوزارة الخارجية، ويقرر الزواج بفتاة أعلى منه في المكانة اﻹجتماعية، ثم يقرر في لحظة ارسال دعوة حفل الزفاف لرئيس الجمهورية، وبالفعل يستجيب الرئيس للدعوة، وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الرئيس في حفل الزفاف الذي ينتظره الجميع.



زواج بقرار جمهورى

"محامى خلع"

استمر هانى رمزى فى التألق، ولكن تلك المرة من خلال فيلم آخر هو "محامى خلع"، الذى قدم فيه شخصية محامي يعمل بمكتب محامي كبير، ومن ثم يقوم بمحاولة خلع زوجة رجل اعمال من زوجها، الأمر الذى يتضمن كوميديا مختلفة على مدار الأحداث التى ساهمت بنجاح الفيلم.



محامى خلع

"عايز حقى"

عام 2003 قام هانى رمزى ببطولة فيلم آخر يضاف لسلسلة أعماله التى حققت نجاح كبير، وهو فيلم "عايز حقى" الذى عرض عام 2003، واستطاع به الاستمرار فى المنافسة على الايرادات، وسط منافسة حامية وقتها سواء من ابناء جيله أو الجيل الأكبر وقتها، خاصة مع موضوع الفيلم المختلف حينها.



عايز حقى

"غبى منه فيه"

قدم بعد ذلك فيلم آخر من أبرز أفلامه، مع حسن حسنى وطلعت زكريا، وهو فيلم "غبى منه فيه"، الذى حقق به نجاحاً كبيراً فى دورالعرض مما جعل فكرة العمل على جزء ثانى منه مطروحة إلى الآن.



غبى منه فيه

"أبوالعربى"

وفى عام 2005 صدر لـ هانى رمزى فيلم "السيد أبوالعربى" الذى دار فى بورسعيد، وتميز بكوميديا مميزة أيضاً مع الفنان الراحل طلعت زكريا وصلاح عبد الله ليقدموا فيلم مميز من افلام هانى رمزى

"200 جنيه"

وبعد سلسلة من الأدوارالكوميدية فاجأ هانى رمزى جمهوره بالمشاركة فى البطولة الجماعية لفيلم 200 جنيه، وذلك بشخصية مغايرة تماماً عما اعتاده جمهوره وذلك بدور بعيد عن الكوميديا تماماً.