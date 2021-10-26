شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا يقترب من بطولة فيلم الكوميديا الجديد Freelance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الممثل والمصارع العالمى جون سينا ​​مفاوضات للمشاركة في بطولة الفيلم الكوميدى الجديد Freelance، الذى سيكون من إخراج المخرج بيير موريل "Taken"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ومن المقرر أن يتم إنتاج فيلم الكوميديا الجديد Freelance، بـ ميزانية تصل إلى 40 مليون دولار، وسيدور حول جندي فى القوات الخاصة (Cena) الذي قرر التقاعد من الجيش وبدء عائلة في الولايات، وبعد عدة سنوات من دفع الرهن العقاري، والتهرب من المدرسة، وحفلات الشواء في الفناء الخلفي ومحاولة التوافق مع الحياة في الضواحي، قرر الخروج من التقاعد للعمل بـ حفل جديد لـ توفير الأمن لصحفية أثناء إجراء مقابلة مع ديكتاتور قاسي قد يكون أو ربما لم يأمروا بالهجوم عليه وعلى رجاله.

ولكن عندما يندلع انقلاب عسكري في منتصف المقابلة، يضطر الثلاثة إلى الفرار إلى الغابة حيث يتعين عليهم النجاة من العناصر والجيش وبعضهم البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ولم يكشف عن الجهة المنتجة بعد، أو موعد بدء تصوير العمل الجديد، الذى من المتوقع طرحه في خلال العام المقبل 2022.