شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة لفيلم The Wheel Of Time قبل عرضه في نوفمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة أمازون العالمية، عن لقطات جديدة من فيلم الأكشن المنتظر The Wheel Of Time، والذي يضم عددا من النجوم العالميين منهم النجمة الإنجليزية روزاموند بايك، والنجم العالمي ألفارو مورتي، والمقرر عرضه في نوفمبر المقبل، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر، لقطات جديدة للعمل المنتظر.

ويأتى هذا بعد أيام قليلة من الكشف عن الملامح الأولى للمسلسل الفانتازى المنتظر عرضه، حيث يتمتع مورتى بشعبية كبيرة خلال الفترة الحالية بعد نجاح الجزء الأخير من مسلسله La Casa De Papel، الذي شهد احداث جديدة.

مسلسل The Wheel Of Time هو عمل درامي فانتازي، مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب جيمس أوليفر ريجنى، ويشارك فى بطولته كل من النجمة الإنجليزية روزاموند بايك، والممثل الإسبانى ألفارو مورتى، وجوشا سترادوفسكي، ومايكل ماكلهاتون.