مي عمر بفستان قصير وشذى حسون داخل المطار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيناس مكي

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من داخل المطار.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "شورت" قصير.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

وائل جسار

نشر الفنان وائل جسار صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.