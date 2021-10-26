40 صورة من مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- إسلام فاروق

أقيم مساء الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دورة "سميحة أيوب"، والذي يرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي.

المؤتمر أقيم بحضور كل من "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، الفنان محمد صبحي، سفير تونس محمد بن يوسف، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد عبدالرحمن، دكتور مدحت الكاشف، الفنان طارق صبري، والفنان أحمد صيام وغيرهم.

وقال الفنان محمد صبحي، خلال كلمته، إنه شرف بكونه تبنى هذه الفكرة لهذا الشاب الفنان مازن الغرباوي، ولكني أتمنى إلغاء كلمة مهرجان ويحل بدلا منها كلمة ملتقى، وأعتقد أنها ستكون تسمية أصدق".

وأعلن المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة أنه سيتم تكريم النجمة سميحة أيوب والفنان داوود حسين والفنان مارك والفنان محمد سيف الأفخم في حفل افتتاح المهرجان.

المهرجان تترأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.