محمد حفظي لـ"الخليج 365": خروج "الجونة السينمائي" بعد الحريق معجزة.. و"ريش" يقدم سينما جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن العد التنازلي للدورة الـ43 بدأ، مؤكدًا أنه من المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل قبل انطلاق المهرجان بأسبوعين تقريبًا في مؤتمر صحفي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الوقت بيجري كل يوم فيه جديد، وهيبقى فيه مؤتمر صحفي وفيه أخبار مهمة، بعد مهرجان الجونة السينمائي على طول".

وعن رأيه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، أوضح حفظي أنه يرى إيجابيات الدورة أكبر بكثير من سلبياتها، متابعا "المعجزة اللي عملوها بعد الحريق، وأن المهرجان يخرج بعد أقل من 24 ساعة من الحريق، حاجة تحسب لهم مش بس للمهرجان لا كمان لشركة أوراسكوم"، مشيدًا ببرنامج الأفلام المعروضة بالمهرجان "عايز أشكر أمير رمسيس وانتشال التميمي، وأتمنى أن يعيد أمير النظر في استقالته، لأن له في المهرجان على مدار سنواته الخمس بصمة كبيرة".

وأضاف حفظي "الدورة شهدت وجود مشاريع مهمة في المنصة، إلى جانب الندوات والجلسات والأفلام، بصراحة فيه فعاليات كتير، يمكن الناس مركزة على حاجات معينة مالهاش علاقة بالسينما أوي، وأتمنى أن المهرجان يكمل زي ما بدأ مهرجان كبير ونفضل نتابعه ونشارك فيه".

ولفت إلى أنه كان يرغب بمشاهدة فيلمين ضمن عروض المهرجان "أسوأ شخص في العالم" والفيلم الحائز على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا " Happening"، لكن انشغاله بعروض فيلميه "أميرة" و"ريش"، وما تبعهما من لقاءات وندوات، منعاه من ذلك.

وعن فيلميه، قال "الفيلمان حظيا بترقب شديد قبل عرضهما في الجونة، خاصة فيلم ريش لفوزه في كان السينمائي بجائزتين، يمكن (أميرة) أسلوب السرد فيه أو معمول بطريقة أسهل شوية على المتلقي العادي، اللي ممكن ميكونش مختص أو مش واخد على أسلوب فيلم (ريش) اللي أكيد مش هيعجب كل الناس، لأن إيقاعه وطريقة كادراته واختياراته الفنية مش هتعجب كل الناس، وبشوفه فيلم متخصص جدا، فيلم بكل صراحة يقدم سينما جديدة".

وتابع حفظي "فخور جدا بريش عمر أثبت إنه موهبة كبيرة مش أنا اللي بقول كده، لأ العالم كله ومش بس فارايتي وفي مهرجانات تانية غير كان، الفيلم حصل فيها على جوائز، الفيلم ماشي زي القطر".

مهرجان الجونة السينمائي أقيم في الفترة من 14 أكتوبر وحتى 22 من نفس الشهر، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا والفنان الفلسطيني الكبير محمد بكري، وحضره عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والعالم كله.