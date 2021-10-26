بسيف ودجاجة.. محمد سعد يعلن عرض "اللمبي في الجاهلية" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان محمد سعد عن استعداده لتقديم عرض مسرحي يحمل عنوان "اللمبي في الجاهلية" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المُقبلة.

ونشر سعد صورة الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ومن خلال "فيسبوك"، معلقا "مع السلامو عليكو، إلى كل شاب وكل فتاء انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية من طرف اخوكو اللمبي".

ويظهر سعد في الملصق الدعائي بمفرده مرتديًا ملابس الحرب في العصور القديمة، وممسكا بسيف في يده، بينما قبضت اليد الأخرى على رقبة دجاجة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد، كان مشاركته في الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير"، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة هند صبري وأمينة خليل.